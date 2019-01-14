Son Dakika Haberleri: Ördek Avı Faciasında Ölen Kardeşler Son Yolcuğuna Uğurlandı

Ördek Avı Faciasında Ölen Kardeşler Son Yolcuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Ördek avı faciasında ölen kardeşler son yolcuğuna uğurlandıİZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, yağmur sularının oluşturduğu göletin bataklık alanında ördek avına çıkan 4 kişinin bulunduğu kayık, alabora olurken, kayıktan suya düşerek hayatını kaybedenlerden Mustafa Ölmez ve kardeşi Erkin...

Ördek avı faciasında ölen kardeşler son yolcuğuna uğurlandı

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, yağmur sularının oluşturduğu göletin bataklık alanında ördek avına çıkan 4 kişinin bulunduğu kayık, alabora olurken, kayıktan suya düşerek hayatını kaybedenlerden Mustafa Ölmez ve kardeşi Erkin Ölmez bugün son yolculuklarına uğurlandı.
Torbalı'da oturan Mustafa Ölmez ve kardeşi Erkin Ölmez arkadaşları ile ördek avlamak üzere Çaybaşı Mahallesi Sinektepe Ovası bölgesine gitti. Burada yağmur sularının birikmesiyle oluşan göletin bataklık bölümünde, 4 avcının üzerinde bulunduğu kayık, dün akşam saatlerinde iddialara göre, kayıktakilerden birinin cep telefonuyla konuşmak için ayağa kalkmasıyla alabora oldu.
Ekiplerin cansız bedenlerine ulaştığı Ölmez kardeşler, bugün Yeşilova Ulu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuğu olan Erkin Ölmez ve bir çocuğu olan Mustafa Ölmez, Hacılarkırı Mezarlığına defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

İzmir, Torbalı, Mustafa Ölmez, 3. Sayfa
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