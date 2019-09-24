Son Dakika Haberleri: Ordu başkan, poşetleri taşıyamayan kadını araçla evine bıraktırdı
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Ordu başkan, poşetleri taşıyamayan kadını araçla evine bıraktırdı

1 saat önce

Başkan, poşetleri taşıyamayan kadını araçla evine bıraktırdıOrdu'da semt pazarından dönerken ellerindeki poşetleri taşımakta güçlük çeken kadın, kendisini gören Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler tarafından araçla evine bıraktırıldı.

Başkan, poşetleri taşıyamayan kadını araçla evine bıraktırdı

Ordu'da semt pazarından dönerken ellerindeki poşetleri taşımakta güçlük çeken kadın, kendisini gören Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler tarafından araçla evine bıraktırıldı.

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Başkan Güler, elinde poşetleriyle semt pazarından dönen ve zorlanan kadınla karşılaştı. Kadınla bir süre sohbet eden Güler, yanındakileri görevlendirip, evine bırakılmasını sağladı. Evine ulaşan kadın mutlu olduğunu belirtirken, Başkan Güler, her zaman vatandaşın hizmetkarı olduklarını ifade ederk, Ablamızın alışveriş yaptıktan sonra elindeki poşetlerle evine döndüğünü gördüm. Yorgun olduğunu fark edince kendisini evine kadar bıraktık diye konuştu.

Ordu başkan, poşetleri taşıyamayan kadını araçla evine bıraktırdı

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:52 Kaynak: DHA
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