Ordu Büyükşehir Belediyesinden, katı atık bertaraf tesisiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, İlküvez'deki katı atık bertaraf tesisinin, uluslararası standartlarda çalıştırılacağı, halk sağlığını önceleyen çevre dostu bir tesis olacağı bildirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, Ordu'nun yıllardır süren çöp sorununu 2019 yılında çöp alanlarını kapatarak sona erdirdiği, 35 yıldır vahşi olarak depolanan çöp sahalarını kapattığı belirtildi.

Şehrin 19 ilçesinden 772 bin nüfusun ürettiği günlük ortalama 550 ton evsel katı atığın, Altınordu ve Ünye ilçelerindeki tesislerinde ayrıştırıldığı vurgulanan açıklamada, ayrıştırılan evsel katı atığın 200 tonunun Ünye Çimento Fabrikasına ek yakıt olarak gönderildiği, kalan 300 ton organik kısmın ise düzenli depolanmak üzere Çaybaşı İlçesi İlküvez Mahallesi'ndeki depolama sahasına nakledildiği aktarıldı.

Ünye'nin Cevizdere mevkisinde bulunan tam otomasyonla çalışan ayrıştırma tesisinde bir süre önce mekanik arıza meydana geldiği, geçici bir süre katı atıkların İlküvez'deki depolama sahasına tekrar ayrıştırılması yapılmak üzere nakledildiği kaydedilen açıklamada, yaptıkları girişim ve çalışmalar sonucu Ünye'de bulunan ayrıştırma tesisindeki arızanın giderildiği ve tesisin faaliyete başladığı ifade edildi.

Açıklamada, katı atıkların geçici süre içerisinde İlküvez depolama sahasına nakledilmesi sırasında aralarında bölge halkından olmayan ve tanınmayan kişilerin bulunduğu bir grubun etkisiyle nakil araçlarının depolama sahasına girişinin engellendiği belirtilerek, "Yaklaşık 25 gündür devam eden bu olumsuz tablo sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca verilen ruhsatlı depolama sahamıza nakledemediğimiz organik atıklar, bedeli ödenerek çevre illerin düzenli çöp sahasına nakledilmek zorunda bırakılmıştır. Fakat 31 Ocak 2020 itibarıyla çevre iller atık alamayacağını bildirmiş ve alımı durdurmuştur. 31 Ocak 2020'den itibaren ayrıştırılmış organik atıklar nakil araçlarında bekletilmektedir." ifadesine yer verildi.

"Halen atık suyunun alınması faaliyeti devam etmektedir"

Bu duruma son vermek için söz konusu süreçte Valilik, kolluk kuvvetleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, yöre sakinleriyle defalarca görüşmeler yaptığına işaret edilen açıklamada, Güler'in yöre sakinlerine tesisleri gezdirdiği, muhtarlar ve bölge halkını belediyeye davet ederek defalarca görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak bir grubun tutum ve davranışları süreklilik arz etmiş, haksız ve izinsiz tavırlarla kamu hizmetine engel olunmuş, belediye çalışanlarına hakaret ve tehditleri sürmüştür. Bütün bunlar olurken yoğun kar yağışı ve yağmurun etkisiyle eylemler sebebiyle çalıştırılamayan düzenli depolama sahasındaki atık su arıtma tesisinin su seviyesi yükselmiş ve çevreye yayılma ihtimali doğmuştur. Bunun üzerine Sayın Valimizin talimatı üzerine, çevrenin korunması amacıyla tankerlerle bölgeye gidilerek arıtma havuzundaki suyun alınıp başka arıtma tesislerine götürülmesi amaçlanmış ancak tesis kapısında bekleyen bir grup tarafından jandarma ve tankerlerin sahaya girişi engellenmiş, bunun üzerine kolluk kuvvetleri bir kısmı yöre halkından olmayan bu kişileri kapı önünden uzaklaştırmıştır."

Halen atık suyunun alınması faaliyetinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Ancak mevcut ruhsatlı alana organik çöp nakliyesi ile çevrenin düzenlenmesi belli gruplar tarafından engellenmektedir. CHP Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Adıgüzel, meydana gelen ve devam etmekte olan bu problemi popülist bir şekilde siyasi argüman haline dönüştürmüş, yanlış ve gerçek dışı bilgilerle toplumda yanlış bir algı oluşturmaya çalışmıştır. Oysa bu durum bir siyasi parti meselesi değil, kamu hizmetinin sağlıklı bir biçimde sunulmasının engellenmesidir. Bu durumda mantıklı bir tavır ve ortak akıl ön plana çıkarılmalıdır."

Vali Seddar Yavuz'un, bölgenin insanlarına herhangi bir zarar gelmemesi için azami gayreti ve hassasiyeti gösterdiği vurgulanan açıklamada, "İlküvez'deki tesis uluslararası standartlarda çalıştırılacak, halk sağlığını önceleyen çevre dostu bir tesis olacaktır. Bu bilgiler ışığında İlküvez depolama sahasında bulunan kişilerin haksız ve hukuksuz eylemlerini bırakarak, belediye çalışmalarına engel olma faaliyetine son vermeleri gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.