Ordu Çevre Yolu'nun İlk Etabı Açılış İçin Gün Sayıyor

Sürücülere yakıt ve zaman tasarrufu sağlaması beklenen Ordu
Çevre Yolu'nun ilk etabı tamamlandı.
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu
, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'da şehir içi trafik yükünü azaltacak, muhtemel trafik kazalarının ve can kayıplarının önüne geçecek çevre yolu için şimdiye kadar 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirtti.
Toplam maliyeti 1,9 milyar lira olan çevre yolunun ilk etabında sona geldiğine dikkati çeken Gündoğdu, şöyle devam etti:
"Toplam uzunluğu 21,4 kilometre olan Ordu Çevre Yolu'nun 10,7 kilometrelik bölümü tamamlandı. Eğimin dik olması ve yoğun yağış sonucu oluşan heyelan riski zorlaştırsa da ekipler özverili çalışmaları ile çevre yolunun ilk etabını tamamladı. Şubat sonu veya mart başında Ordu Çevre Yolu'nun ilk etabı hizmete açılacak. Şimdiden hayırlı olsun."
Gündoğdu, Fatsa- Altınordu
arasını kapsayan Ordu Çevre Yolu ilk etabının güzergahına ilişkin şu bilgileri verdi:
"Çevre yolu, Perşembe
kavşağından başlayacak. Terzili Mahallesi sınırları içerisinden geçerek sahil yoluna bağlanacak. Açılışı yapılacak ilk etapta toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 3 çift tünel, uzunluğu 44 metre olan bir köprü, uzunluğu 2,5 kilometre olan 5 çift köprü, 2'si köprülü olmak üzere 6 kavşak bulunuyor."