Ordu'da 15 İlçede Okullar Tatil

Ordu
'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 12 ilçe ile 3 ilçenin bazı mahallelerinde okullar tatil edildi.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde hüküm süren yoğun kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayının meydana geleceği değerlendirildi. Buna göre öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş
, Aybastı
, Çamaş
, Çaybaşı
, Gölköy
, Gürgentepe
, Kabadüz
, Kabataş
, Korgan
, Kumru
, Mesudiye
ve Ulubey
ilçelerimizdeki resmi ve özel eğitim kurumlarının tamamında, Altınordu
ilçesinin Gerce, Cumhuriyet ve Yağızlı Mahallesi'ndeki, İkizce
ilçesi ilçe merkezi haricindeki okullarda, Ünye
ilçesinde ise Yenikent
ve Pelitliyatak
Mahallelerindeki okullarda, 27 Aralık Perşembe
günü 1 gün eğitim öğretime ara verildiği açıklandı. - ORDU