Son Dakika Haberleri: Ordu'da 15 İlçede Okullar Tatil

Ordu'da 15 İlçede Okullar Tatil

35 dakika önce

Ordu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 12 ilçe ile 3 ilçenin bazı mahallelerinde okullar tatil edildi.

Ordu'da 15 İlçede Okullar Tatil, System.String[]
Ordu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 12 ilçe ile 3 ilçenin bazı mahallelerinde okullar tatil edildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde hüküm süren yoğun kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayının meydana geleceği değerlendirildi. Buna göre öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerimizdeki resmi ve özel eğitim kurumlarının tamamında, Altınordu ilçesinin Gerce, Cumhuriyet ve Yağızlı Mahallesi'ndeki, İkizce ilçesi ilçe merkezi haricindeki okullarda, Ünye ilçesinde ise Yenikent ve Pelitliyatak Mahallelerindeki okullarda, 27 Aralık Perşembe günü 1 gün eğitim öğretime ara verildiği açıklandı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:38 Kaynak: İHA

Ordu, Güncel
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