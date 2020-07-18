Ordu'da, 4 bölgede karantina uygulaması - Son Dakika

ORDU'nun Altınordu ve Çatalpınar ilçesindeki 4 bölgede koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ordu İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yapılan yazılı açıklamada, 4 bölgede koronavirüs vakaları görüldüğü belirtilerek tedbirler alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Altınordu ilçesi Saraycık ve Topluca Mahallesi'nde yapılan testler sonucunda koronavirüs vakaları ile olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler tespit edildi. Salgınının kontrol altına alınması amacıyla bazı kararlar alındı. Saraycık Mahallesi Dereyolu Sokak Güney Mevkii ve Tepe Mevkii, Topluca Mahallesi Sarıahmet Sokak, Çatalpınar ilçesi Sayacatürk Mahallesi İskenli bölgesinde ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevkiiler ile olan giriş çıkışların kapatılmasına, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.