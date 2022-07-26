Ordu'da araçla çarparak eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Ordu'nun Korgan ilçesinde boşanmak isteyen eşini aracıyla çarparak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Korgan'da 12 Kasım 2021'de minibüsle çarptığı eşi Selime Pişkin'in (41) ölümüne, kızı Havva Nur Pişkin'in (21) yaralanmasına neden olan İbrahim Pişkin'in (48) yargılandığı davanın ilk duruşması, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanık Pişkin (48), maktulün annesi Fatma ve babası Bahri Bayrak ile avukatlar katıldı. Davaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ordu Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Komisyonu da müdahil oldu.

Sanık, savunmasında, boşanma aşamasında olduğu eşiyle ayrı yaşadıklarını belirterek, olay gününden bir ay önce annesini kaybettiğini, bu nedenle o gün alkollü olduğunu iddia etti.

Oğlunu okuldan alarak aracıyla hareket ettiğini, kavşaktan döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, oğlunun bağırması üzerine birine çarptığını anladığını öne süren Pişkin, "Araçtan indim. Eşime ve kızıma çarptığımı görünce kendimi kaybettim. Kesinlikle öldürmek gibi kastım yoktu. Eşimi ve kızımı ölümle tehdit etmedim. Beraatimi istiyorum. Tanık ifadelerini asla kabul etmiyorum. Araçtan indikten sonra eşime asla saldırmadım, tehdit etmedim." dedi.

Mahkeme heyetince, hakkında 2020 yılında eşine yönelik tehdit ve darptan dolayı açılan dosya olduğunun ve 8 kere uzaklaştırma kararı alındığının hatırlatılması, tehdit içeren ses kaydının çözümünün okunması üzerine sanık Pişkin, tehdit ve hakaret suçlamalarını kabul etmedi.

Tanık olarak dinlenen maktulün annesi Fatma ve babası Bahri Bayrak, sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi talebini, delillerin yeterli olduğu gerekçesiyle reddetti.

Duruşmaya verilen 30 dakika aranın ardından mahkeme heyeti, sanık İbrahim Pişkin'e, eşini "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kızı Havva Nur Pişkin'i "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 14 yıl hapis cezası verdi.

Müşteki avukatı Hayrullah Cünlü, dava sonrası AA muhabirine, adaletin bu noktada tecelli ettiğini söyledi.

Ordu Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Komisyonu adına avukat Ayça Odabaş ise "Biz buradan bugün haklı ve güzel bir karar alarak ayrıldık. Burada mahkemenin verdiği karar, ağırlaştırılmış müebbet hapis olarak ve herhangi bir takdiri indirim yapılmaksızın verilen bir karardır. Bu aşamada netice hukuka uygun olmuştur." diye konuştu.