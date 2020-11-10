Ordu'da, Atatürk törenle anıldı - Son Dakika

Ordu'da, Atatürk törenle anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yılında Ordu'da törenle anıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yılında Ordu'da törenle anıldı. Saatler, 09.05'i gösterdiğinde kentte hayat durdu. Ordu'nun Altınordu ilçesindeki anma programı Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile protokol üyeleri, daire müdürleri, polis, askeri ekran, siyasi parti ve sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmaya başlaması ile saygı duruşunda bulunuldu.Kentin işlek caddelerinden Süleyman Felek'te de adeta hayat durdu. Caddede yürüyen vatandaşlar, sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçti. 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.



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