Ordu'da baba ve oğlu tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da baba ve oğlu tabancayla vurularak öldürüldü

05.07.2022 09:13
Ordu'da baba ve oğlu tabancayla vurularak öldürüldü

Ordu'da komşular arasında gürültü yüzünden çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu vurularak öldürüldü.

Ordu'da komşular arasında gürültü yüzünden çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu vurularak öldürüldü.

Olay, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeref I. ile Gökhan Kurt ve oğlu Batuhan Kurt gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Bina önündeki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Şeref I., yanında getirdiği tabancayla baba Gökhan Kurt ile oğlu Batuhan Kurt'a ateş açtı. Olayda yaralanan baba-oğul, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Şahıslar, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayı gerçekleştiren Şeref I. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, emniyetteki işlemleri sürüyor. - ORDU

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Tarla kenarında tabancayla öldürüldü Son dakika haberleri! Tarla kenarında tabancayla öldürüldü Son dakika haber: KOMŞUSUNUN OĞLU İLE ÖLDÜRÜLEN ERHAN'IN BABASI: ÇİFTE İNFAZ FAİLİ MEÇHUL KALDI Son dakika haber: KOMŞUSUNUN OĞLU İLE ÖLDÜRÜLEN ERHAN'IN BABASI: ÇİFTE İNFAZ FAİLİ MEÇHUL KALDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da baba ve oğlu tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 09:17:16. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da baba ve oğlu tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement