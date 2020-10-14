Ordu'da buğday üretimi başlıyor - Son Dakika

Ordu'da buğday üretimi başlıyor

14.10.2020 14:05
Ordu'da buğday üretimi başlıyor, System.String[]

Fındık diyarı Ordu'da kırsalda yaşayan vatandaşların gelir kaynaklarını artırmak ve üretime yönlendirmek için başlayan çalışmalar kapsamında, Akkuş ve Mesudiye'deki üreticilere, buğdayın atası olarak bilinen 12 bin 500 kilogram siyez buğdayı tohumu dağıtıldı.

Fındık diyarı Ordu'da kırsalda yaşayan vatandaşların gelir kaynaklarını artırmak ve üretime yönlendirmek için başlayan çalışmalar kapsamında, Akkuş ve Mesudiye'deki üreticilere, buğdayın atası olarak bilinen 12 bin 500 kilogram siyez buğdayı tohumu dağıtıldı.

Ordu'da, geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyezin üretim alanları genişliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, toprağın bereketiyle harmanlanan insan emeği, üreten bir güce dönüştü. Önceki yıl Mesudiye ilçesinde ekimi gerçekleştirilen siyez buğdayından birim alanda elde edilen ürün miktarının fazla olması nedeniyle proje genişletildi. Bu yıl Akkuş ve Mesudiye ilçelerinde yaşayan üreticilere 12 bin 500 kilogram siyez buğdayı tohumu dağıtıldı.

Akkuş ilçesinde gerçekleşen Siyez Buğdayı Dağıtım Töreni'ne, Akkuş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ordu Büyükşehir Belediyesi Teknik İşlerden Sorumlu Koordinatör Dursun Ali Kırmızıtaş, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ekrem Oğurlu, büyükşehir daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Hedef kendi kendine yeten Ordu

Dağıtım töreninde bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Teknik İşlerden Sorumlu Koordinatör Dursun Ali Kırmızıtaş, "Düşünen, üreten ve yarışan Ordu sloganıyla bizlere yol gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'in destekleriyle bugün üreticilerimize siyez buğdayı dağıtım törenini gerçekleştiriyoruz. Sayın başkanımızın üreten Ordu sloganının açılımı kendi kendine yeten bir Ordu'dur. Ulaşım, üstyapı, su, turizm, sanat gibi çalışmaların yanında Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızca tarım alanında da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Üreticilerimize olan desteklerimiz bundan sonra da devam edecek" dedi.

Buğday üretimini artacak

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ekrem Oğurlu, "İlimizde yaklaşık olarak 28 bin dekarlık arazide buğday üretimi yapılmaktadır. Akkuş ilçemizde yaptığımız araştırmada 26 bin 300 metre atıl arazi olduğunu tespit ettik. Ordu Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla yaptığımız istişareler sonrası bu alanları siyez buğdayı ile üretime açmak için çalışma başlattık. Amacımız buğday üretimi artırmak ve daha geniş alanlara yaymak" diye konuştu. - ORDU

Ordu'da buğday üretimi başlıyor
Ordu'da buğday üretimi başlıyor
Ordu'da buğday üretimi başlıyor
Ordu'da buğday üretimi başlıyor

Mesudiye, Buğday, Akkuş, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da buğday üretimi başlıyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar' paylaşımı açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyruklu şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim
Ünlü dövüşçü Natalya'nın Lacey Evans'la yaptığı maçta dişi kırıldı Ünlü dövüşçü Natalya'nın Lacey Evans'la yaptığı maçta dişi kırıldı         
14:05
Son Dakika: Doların yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika: Doların yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
13:25
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
Çaykur Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Çaykur Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:01
''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü         
11:50
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor         
09:39
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 14:14:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da buğday üretimi başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei