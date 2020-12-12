Ordu'da caddelerde HES koduyla giriliyor - Son Dakika

Ordu'da korona virüs (Kovid-19) salgının yayılım hızını azaltmak için yoğun çaba sarf ediliyor.

Ordu'da vaka sayılarını azaltmak ve salgının yayılma hızını önlemek için Vali Tuncay Sonel'in talimatlarıyla ilave tedbirler alındı. Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, Altınordu ilçesinde yaya yoğunluğunun en fazla olduğu caddelerden olan ve daha önce sigara içme yasağı getirilen Süleyman Felek, Sırrıpaşa ve İsmetpaşa Caddelerinin girişlerine bu defa bariyerler yerleştirilerek, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilmesi kararı alındı.

Salgının yayılım hızını ve bulaş riskini azaltmak amacıyla İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar kapsamında bugün başlayan uygulama kapsamında Süleyman Felek, Sırrıpaşa ve İsmetpaşa Caddelerine girmek isteyenler, HES kodu sorgulaması yapıldıktan sonra caddeye girilebiliyor. Polis, bekçi ve zabıta ekiplerince caddelerin giriş ve çıkışlarına yayalar için bariyer yerleştirilen noktalarda denetim yapıldı. Ekipler, bazı vatandaşların HES kodu oluşturmasına yardımcı oldu.

Kovid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında, Ordu'nun 19 ilçesinde haftanın her günü denetimler aralıksız sürdürülmekte. Emniyet, Jandarma ve Zabıta tarafından yapılan anonslarla vatandaşlar korona virüse karşı uyarılıyor.

Diğer taraftan, Vali Tuncay Sonel başkanlığında yapılan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında; Covid19 salgınında en temel risk unsurunun vatandaşların toplu olarak bulunduğu mekanlar ile alanlarda virüsün bulaşıcılığının hızlı olması nedeniyle Altınordu ilçesinde kalabalık alanlar olan Süleyman Felek, Sırrı Paşa, İsmet Paşa Caddeleri ve Sahil Bandı yürüyüş yolunda (Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı Anemon Otelinden başlayıp sahil bandını takiben Durugöl Mahallesi Soya Caddesi Soya Fabrikasına kadar olan sahil bandında) Kovid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla, pandemi dönemi boyunca açık alanlarda sigara içmenin yasaklanmasına da karar verilmişti. - ORDU