Ordu'da dereye düşen koyunları kurtarmaya çalışan genç öldü - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde, dereye düşen koyunları kurtarmaya çalışan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekkiraz Mahallesi'nde koyun otlatan Cevdet Korkmaz (55) ve iki oğlu, hayvanlardan bazılarının bahçenin yanından akan dereye düştüğünü gördü.

Koyunları kurtarmak için dereye giren Savaş Korkmaz (20), akıntıya kapılarak bir süre sürüklendi. Babası ve kardeşi,Savaş Korkmaz'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine haber verdi.

Boğulma tehlikesi geçiren Savaş Korkmaz ile babası Cevdet Korkmaz, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savaş Korkmaz, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Baba Cevdet Korkmaz'ın tedavisi ise sürüyor.