Ordu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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Ordu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

22.05.2022 18:47
Ordu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kenan Yavuz (54) yönetimindeki 55 RA 643 plakalı traktör, ilçeye bağlı Meşebükü Mahallesi'nde fındık bahçesine devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan Yavuz, ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Hafızoğlu oldu Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Hafızoğlu oldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika


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