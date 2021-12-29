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Ordu'da ehliyet sınavında kopya çekildiği iddiasıyla 3 kişi hakkında soruşturma - Son Dakika

Ordu'da ehliyet sınavında kopya çekildiği iddiasıyla 3 kişi hakkında soruşturma

29.12.2021 14:35
Ordu'da ehliyet sınavında kopya çekildiği iddiasıyla 3 kişi hakkında soruşturma

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekildiği iddiasıyla ilgili 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekildiği iddiasıyla ilgili 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki e-sınav merkezindeki ehliyet sınavında kopya çekildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yakaladığı şüphelinin üzerinde yapılan aramada, kulak içinde dışarıyla iletişim kurmasına yarayan kulaklık ve buna bağlı düzenek tespit edildi.

Söz konusu kişiye dışarıdan yardım ettiği değerlendirilen 2 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden birini yakalayan ekiplerce şahsın iş yeri ve aracında yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Başlatılan soruşturma kapsamında firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Altınordu, Ehliyet, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da ehliyet sınavında kopya çekildiği iddiasıyla 3 kişi hakkında soruşturma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da ehliyet sınavında kopya çekildiği iddiasıyla 3 kişi hakkında soruşturma - Son Dakika
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