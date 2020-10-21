Ordu'da eroin türevi taşıyan bir kişi yakalandı - Son Dakika

Ordu'da eroin türevi taşıyan bir kişi yakalandı
21.10.2020 18:25
Ordu'da uyuşturucuyu önlemeye yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde üzerinde eroin imalatında kullanılan kodesk bulunan bir kişi yakalandı.
Ordu'da uyuşturucuyu önlemeye yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde üzerinde eroin imalatında kullanılan kodesk bulunan bir kişi yakalandı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ve uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar neticesinde Fatsa ilçesinde otobüs ile yolculuk yapan 1 şüpheli şahsın üst aramasında 13 gram eroin türevi (kodeks) ele geçirildi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ORDU
Son Dakika Almanya Sağlık Bakanı Spahn'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Everton, Beşiktaş'a Cenk Tosun'u önerdi Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Son Dakika! Paşinyan'dan gerilimi tırmandıran sözler: Rusya'dan ümidi kestim, kendimizi savunacağız Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti