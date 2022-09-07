FINDIK BAHÇESİNDEKİ HASTAYI 300 METRE SIRTINDA TAŞIYIP AMBULANSA ULAŞTIRDI - Son Dakika
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FINDIK BAHÇESİNDEKİ HASTAYI 300 METRE SIRTINDA TAŞIYIP AMBULANSA ULAŞTIRDI

07.09.2022 17:31

ORDU'da, fındık bahçesinde rahatsızlanan A.Ç. (77) adlı kadın hasta, sağlık görevlisinin sırtında yaklaşık 300 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

ORDU'da, fındık bahçesinde rahatsızlanan A.Ç. (77) adlı kadın hasta, sağlık görevlisinin sırtında yaklaşık 300 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Kabadüz ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde kronik hipertansiyon hastası olan A.Ç., fındık hasadı yaparken ishal, kusma ve yüksek ateşe bağlı rahatsızlık yaşadı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, arazi şartlarının elverişsizliği nedeniyle hastaya yürüyerek ulaştı. Fındık bahçesinde ilk müdahalesi yapılan hasta, sağlık görevlisinin sırtında, 300 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı. A.Ç., kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FINDIK BAHÇESİNDEKİ HASTAYI 300 METRE SIRTINDA TAŞIYIP AMBULANSA ULAŞTIRDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: FINDIK BAHÇESİNDEKİ HASTAYI 300 METRE SIRTINDA TAŞIYIP AMBULANSA ULAŞTIRDI - Son Dakika
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