Son Dakika Haberleri: Ordu'da fındık kırma fabrikasında yangın
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Ordu'da fındık kırma fabrikasında yangın

6 saat önce

Altınordu ilçesinde fındık kırma fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Altınordu ilçesinde fındık kırma fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Organize Sanayi Bölgesindeki Gökhan Çelebi'ye ait fındık kırma fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bu sırada, yangına müdahale ederken dumandan etkilenerek fenalaşan itfaiye erine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Ordu'da fındık kırma fabrikasında yangın

Altınordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:59 Kaynak: AA
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