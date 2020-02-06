Ordu'da fırtına hasara yol açtı - Son Dakika
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Ordu'da fırtına hasara yol açtı

7 saat önce

Ordu'da dün gece etkili olan fırtına bazı ilçelerde hasara yol açtı.

Ordu'da fırtına hasara yol açtı, System.String[]

Ordu'da dün gece etkili olan fırtına bazı ilçelerde hasara yol açtı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarın, hızı yer yer saatte 112 kilometreyi bularak fırtınaya dönüştüğü belirtildi.

Fırtınanın hasara yol açtığı bildirilen açıklamada, "Altınordu ilçesinde 3 konut, Aybastı ilçesinde 2 okul, Çamaş ilçesinde 1 konut, Çatalpınar ilçesinde 1 konut, Fatsa ilçesinde 1 konut ve 2 okul, Gürgentepe ilçesinde 2 konut, Kabadüz ilçesinde 1 kamu binası, Korgan ilçesinde 1 konut ve 1 okul, Ulubey ilçesinde 1 kamu binası olmak üzere toplamda 9 konut, 5 okul ve 2 kamu binasında şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması meydana gelmiştir." denildi.

Açıklamada, kuvvetli fırtınadan dolayı il genelinde 4 bin 28 elektrik trafosunun 895'inin enerjisiz kaldığı ifade edilerek, il genelindeki 772 mahallenin 344'ünde kısmi elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle il genelinde oluşan hasarın tespitine yönelik çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, fırtınaya ilişkin şu uyarılara yer verildi:

"Fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, yangın, soba zehirlenmeleri gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, vatandaşlarımızın gerekmedikçe konutlarından veya iş yerlerinden dışarıya çıkmamaları, can ve mal kaybı açısından önem arz etmektedir."

Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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