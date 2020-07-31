Ordu'da göle giren genç boğuldu - Son Dakika

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, serinlemek için göle giren Berat Keşap (19), boğuldu.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Gürpınar Mahallesi'nde Kazan Gölü'nde meydana geldi. Serinlemek için göle giren Berat Keşap, henüz bilinmeyen nedenden dolayı sudan çıkamadı. Durumu fark eden yakınları göle girerek, genci sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, baygın haldeki Keşap'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keşap, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.?Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.