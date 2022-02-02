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Ordu'da heyelan riskiyle boşaltılan ev sayısı 14'e çıktı - Son Dakika

Ordu'da heyelan riskiyle boşaltılan ev sayısı 14'e çıktı

02.02.2022 09:51

ORDU'nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde, heyelan riski nedeniyle boşaltılan evlerin sayısı, 14'e yükseldi.

ORDU'nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde, heyelan riski nedeniyle boşaltılan evlerin sayısı, 14'e yükseldi. Tahliye edilen yerlerden 36 kişi de güvenli yerlere yerleştirildi.

Ünye'nin İnkur Mahallesi'nde 1,5 ay önce ilk olarak tarım arazilerinde çatlaklara neden olan heyelan, sağanak ve kar yağışının ardından bölgedeki evlerde hasar da oluşturdu. 30 hanenin bulunduğu Kabadayı Küme Evleri mevkisinde 1 evin duvarları yıkıldı, bazı yapılarda da çatlaklar oluştu. İlk etapta riskli 2 ev, boşaltılırken, 10 yapının da tehlikeli olduğu belirtildi. Teknik ekiplerin incelemesinin ardından tespit edilen heyelan riski nedeniyle boşatılan ev sayısı, 14'e çıktı. Bu evlerde kalan 36 kişi ise güvenli yerlere yerleştirildi. AFAD ekiplerinin bölgedeki teknik incelemeleri de sürüyor.

'CAN KAYBI VE YARALIMZI YOK'

Ordu Valisi Tuncay Sonel, tehlike oluşturan 14 evde yaşayan 36 kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiğini belirterek, "Mahallemizde meydana gelen heyelandan 14 ev etkilendi. Can kaybı ve yaralımız yok şükür. Burada yaşayan 36 vatandaşımızı jandarmamız refakatinde güvenli yerlere taşıdık. Devletimizin tüm imkanları ile yöre insanımızın yanındayız. Gereğini yapıyoruz" dedi.


Ordu'da heyelan riskiyle boşaltılan ev sayısı 14'e çıktı
Ordu'da heyelan riskiyle boşaltılan ev sayısı 14'e çıktı
Ordu'da heyelan riskiyle boşaltılan ev sayısı 14'e çıktı
Ordu'da heyelan riskiyle boşaltılan ev sayısı 14'e çıktı
Ordu'da heyelan riskiyle boşaltılan ev sayısı 14'e çıktı
Ordu'da heyelan riskiyle boşaltılan ev sayısı 14'e çıktı
Ordu'da heyelan riskiyle boşaltılan ev sayısı 14'e çıktı
Ordu'da heyelan riskiyle boşaltılan ev sayısı 14'e çıktı
Ordu'da heyelan riskiyle boşaltılan ev sayısı 14'e çıktı
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Tarım, İnkur, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da heyelan riskiyle boşaltılan ev sayısı 14'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da heyelan riskiyle boşaltılan ev sayısı 14'e çıktı - Son Dakika
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