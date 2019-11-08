Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

Yaralılardan yanık şikayeti fazla olan ikisinin Ünye'ye sevk edildiğini anlatan Demirci, "Patlama sonrası santralde maddi hasar oluştu. Uzman ekipler patlamanın yaşandığı alanda çalışma yapıyor." dedi.

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