Son Dakika Haberleri: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Ordu'nun Akkuş ilçesinde Umut-1 Hidroelektrik Santrali'nde (HES) meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı, System.String[]

Ordu'nun Akkuş ilçesinde Umut-1 Hidroelektrik Santrali'nde (HES) meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökçebayır Mahallesi'nde Tifi Deresi üzerinde bulunan Umut-1 Hidroelektrik Santrali'nde akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Santralin üretim tesisinde meydana gelen patlamada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 işçiden ikisi Akkuş Devlet Hastanesi, ikisi de Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, patlamanın metan gazı sıkışması sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Yaralılardan yanık şikayeti fazla olan ikisinin Ünye'ye sevk edildiğini anlatan Demirci, "Patlama sonrası santralde maddi hasar oluştu. Uzman ekipler patlamanın yaşandığı alanda çalışma yapıyor." dedi.

Hidroelektrik Santrali, Akkuş, Ordu, HES, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:24 Kaynak: AA
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Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
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