Ordu'da ihtiyaç sahiplerine 90 bin yumurta dağıtılacak - Son Dakika
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Ordu'da ihtiyaç sahiplerine 90 bin yumurta dağıtılacak

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, kent genelindeki ihtiyaç sahiplerine 90 bin organik köy yumurtası dağıtılması için talimat verdiği bildirildi.

Ordu'da ihtiyaç sahiplerine 90 bin yumurta dağıtılacak, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, kent genelindeki ihtiyaç sahiplerine 90 bin organik köy yumurtası dağıtılması için talimat verdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kırsal kesimde yaşayan insanların gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla tarım projelerine ağırlık verildiği belirtildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in tavuk ve yumurta üretiminin artmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara da bir yıl içinde 90 bin yumurta dağıtımı yapılması talimatını verdiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Güler, "Bir Yumurta Bizden" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında 2020 yılı boyunca 90 bin yumurta dağıtılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bu çalışma ile belediyeye müracaat etmiş ihtiyaç sahibi vatandaşların beslenmesine katkı sağlamak amacıyla gıda paketleriyle birlikte ailede yaşayan birey sayıları da dikkate alınarak yumurta vermeyi amaçladıklarını belirten Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sayede çocukların büyüme döneminde sağlıklı beslenmesini sağlamak istiyoruz. 2019 yılında belediyemize yapılan müracaatları değerlendirerek 774 gıda paketi dağıtılmasına karar verdik. Bu çalışma ile ailelerdeki birey sayıları dikkate alındığında her birey için günde bir yumurta yediği düşünüldüğünde 2020 yılında 90 bin organik yumurtayı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz."

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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