Ordu'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara
Ordu'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara

Ordu\'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara
15.01.2026 19:59
Ordu'da kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

ORDU'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 ilçenin tamamında, 4 ilçede ise kısmen eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Akkuş ile Aybastı ilçelerinin tamamında, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde ise kısmen eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Tamamen tatil kararı alınan ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; Kısmen tatil kararı alınan ilçelerimizde belirtilen eğitim-öğretim kurumlarında; 16 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

