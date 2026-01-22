Ordu'da Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
Ordu'da Kaza: 1 Ölü

Ordu\'da Kaza: 1 Ölü
22.01.2026 18:59
Ordu'nun Perşembe ilçesinde iki aracın çarpışmasında 29 yaşındaki Mina Aydın hayatını kaybetti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ordu'nun Perşembe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan sürücüsü Mina Aydın (29), kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın hemşirelik yüksekokulundan yeni mezun olduğu, atama beklediği ve bir ay sonra düğünü olacağı öğrenildi. Aydın'ın cenazesi Efirli Mahallesi Hekim Sokağı Camisi'nde yarın kılınacak öğle namazının ardından aile mezarlığında defnedilecek. Kazada yaralanan diğer araç sürücüsü Çağrı H. (39) ile yanlarındaki Çiğdem H. (38), Asel H. (1) ve Aras H.'nin (7) tedavileri devam ediyor.

Emrah GEMİCİOĞLU - Ahmet BAYRAK/ ORDU,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Perşembe, Güncel, Aydın, Kaza, Ordu

19:40
Fenerbahçe ve Aston Villa’nın ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe ve Aston Villa'nın ilk 11'leri belli oldu
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
19:08
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı
Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
