Ordu'da Milli Hentbol Maçı Heyecanı

06.01.2026 14:20
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 11 Ocak'ta Bulgaristan ile Ordu'da maç yapacak, taraftarlar davet edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Şenocak, taraftarları 2028 Avrupa Şampiyonası eleme turu ikinci maçında Bulgaristan ile mücadele edecek A Milli Erkek Hentbol Takımı'nı desteklemeye davet etti.

Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 11 Ocak Pazar günü 16.00'da Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda Bulgaristan ile karşılaşacağını söyledi.

Ordu'da milli maç atmosferinin yaşanacak olmasından gurur duyduklarını belirten Şenocak, taraftarların karşılaşmayı ücretsiz izleyebileceğini aktardı.

Yiğit Şenocak, milli maçın Ordu'da oynanmasının önemli olduğuna işaret ederek, tüm Orduluları bu tarihi günde tribünlerde yerlerini almaya davet etti.

Şenocak, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan federasyon başkanı Mesut Çebi'ye de teşekkür etti.

Ordu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Ordu'da milli heyecan yaşanacak. 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu ikinci maçında A Milli Erkek Hentbol Takımımız, Bulgaristan ile Ordu'da karşı karşıya gelecek. Avrupa Şampiyonası yolunda büyük önem taşıyan bu karşılaşmada, ay-yıldızlı ekibimiz kendi seyircisi önünde galibiyet hedefliyor. Ordu'da oynanacak milli maç, hentbol severlere üst düzey bir spor heyecanı yaşatırken, tribünlerde oluşacak coşkunun milli takımımıza önemli bir güç katması bekleniyor. Tüm sporseverler, bu anlamlı mücadelede A Milli Takımımıza destek olmak üzere tribünlere davetlidir."

Ordu Büyükşehir Belediyesinin paylaşımında da "A Milli Erkek Hentbol Takımımızı Ordu'da ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu büyük heyecana ortak olmak, ay-yıldızlı formamıza tribünlerden güç vermek için tüm hemşehrilerimizi salona davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

