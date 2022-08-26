Oğlu gibi kalp krizinden ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Oğlu gibi kalp krizinden ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

26.08.2022 14:17
Oğlu gibi kalp krizinden ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

ORDU'da, oğlu Murat Aydoğan'ın (38) 2'nci ölüm yıl dönümünde mevlit hazırlığı yaparken, onun gibi kalp krizi geçirip hayatını kaybeden eski milli futbolcu Salih Aydoğan (69) için 19 Eylül Stadyumu'nda tören düzenlendi.

ORDU'da, oğlu Murat Aydoğan'ın (38) 2'nci ölüm yıl dönümünde mevlit hazırlığı yaparken, onun gibi kalp krizi geçirip hayatını kaybeden eski milli futbolcu Salih Aydoğan (69) için 19 Eylül Stadyumu'nda tören düzenlendi. Aydoğan, oğlunun yanında toprağa verildi.

Orduspor'da antrenörlük ve kaptanlık da yapan eski milli futbolcu Salih Aydoğan'ın İstanbul'da yaşayan oğlu Murat Aydoğan, 25 Ağustos 2020'de kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Murat Aydoğan, Ordu'da toprağa verildi. Oğlunun ölüm yıl dönümünde mevlit için hazırlık yapan Salih Aydoğan da dün öğle saatlerinde evinin önünde fenalaştı. Yere yığılan Aydoğan'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Aydoğan, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TABUTUNA FORMA SERİLDİOğluyla aynı kaderi yaşayan Salih Aydoğan için antrenörlük ve kaptanlık yaptığı 19 Eylül Stadyumu'nda tören düzenlendi. Çim sahadaki tabutunun üzerine, adının yazılı olduğu forma serilen Aydoğan için dualar edildi.

Aydoğan'ın cenazesi, törenin ardından Altınordu ilçesinde Atik İbrahim Paşa Camisi'ne getirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve çok sayıda kişi cenaze namazına katıldı. Salih Aydoğan, öğle vakti kılınan namazın ardından oğlunun yanında toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Aydoğan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oğlu gibi kalp krizinden ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğlu gibi kalp krizinden ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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