Son Dakika Haberleri: Ordu'da orman yangınları kontrol altında
Son Dakika Güncel Ordu'da orman yangınları kontrol altında - Son Dakika

Ordu'da orman yangınları kontrol altında

6 saat önce

Ordu'nun Akkuş, Korgan, Kumru, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinin sınır bölgesinde çıkan orman yangınları Büyükşehir Belediyesinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ordu'da orman yangınları kontrol altında, System.String[]

Ordu'nun Akkuş, Korgan, Kumru, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinin sınır bölgesinde çıkan orman yangınları Büyükşehir Belediyesinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çıkan yangınlar sonrası ekiplerin acil ve etkin müdahalesiyle Akkuş, Korgan, Kumru ilçelerindeki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ormanlık alana girmekte güçlük çekilmesi nedeniyle Gürgentepe'deki yangını söndürme çalışmaları uzun sürdü. 3 itfaiye, 1 orman aracı, 1 OSKİ su tankı, 2 iş makinesi ve 42 personelle olay yerinde çalışma yürütüldü. Yangını kısmen kontrol altına alan ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Mangal, sigara, temizlik amacı ile yakılan ateş ve rastgele atılan şişelerin orman yangınlarına davetiye çıkardığını, sıcak havayla kuruyan otlar ve yaprakların küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geldiğini belirten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada, "Hava sıcaklıklarının artması ile anız, bahçe, tarla, orman yangınlarında artış olması ihtimali artmaktadır. Temizlik amaçlı yakılan ateş doğaya büyük zararlar vermekte, kontrol altına alınamaması sebebiyle de büyük yangınlara neden olmaktadır. Bahçe temizliği için ateş yakılmamalıdır. Piknik ve gezi alanlarına çöp atılmamalı, kolay alevlenici, güneş ışınlarını yansıtıcı (cam, metal, vb.) malzemeler bırakılmamalıdır. Seyir halindeki araçlardan sigara vb. atılmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı
Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı: Kuvvetli olacak İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı Mehmet Avcı gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 20:49:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da orman yangınları kontrol altında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]