Ordu'da orman yangınları kontrol altında

Ordu'nun Akkuş, Korgan, Kumru, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinin sınır bölgesinde çıkan orman yangınları Büyükşehir Belediyesinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çıkan yangınlar sonrası ekiplerin acil ve etkin müdahalesiyle Akkuş, Korgan, Kumru ilçelerindeki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ormanlık alana girmekte güçlük çekilmesi nedeniyle Gürgentepe'deki yangını söndürme çalışmaları uzun sürdü. 3 itfaiye, 1 orman aracı, 1 OSKİ su tankı, 2 iş makinesi ve 42 personelle olay yerinde çalışma yürütüldü. Yangını kısmen kontrol altına alan ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Mangal, sigara, temizlik amacı ile yakılan ateş ve rastgele atılan şişelerin orman yangınlarına davetiye çıkardığını, sıcak havayla kuruyan otlar ve yaprakların küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geldiğini belirten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada, "Hava sıcaklıklarının artması ile anız, bahçe, tarla, orman yangınlarında artış olması ihtimali artmaktadır. Temizlik amaçlı yakılan ateş doğaya büyük zararlar vermekte, kontrol altına alınamaması sebebiyle de büyük yangınlara neden olmaktadır. Bahçe temizliği için ateş yakılmamalıdır. Piknik ve gezi alanlarına çöp atılmamalı, kolay alevlenici, güneş ışınlarını yansıtıcı (cam, metal, vb.) malzemeler bırakılmamalıdır. Seyir halindeki araçlardan sigara vb. atılmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)