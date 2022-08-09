Ordu'da bir haftada 12 bin araç denetlendi - Son Dakika
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Ordu'da bir haftada 12 bin araç denetlendi

09.08.2022 17:18
Ordu'da bir haftada 12 bin araç denetlendi

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde son bir hafta içerisinde 12 bin 166 araç denetlendi.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde son bir hafta içerisinde 12 bin 166 araç denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kazalarını önlemeye yönelik gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Son bir hafta içerisinde Ordu'da polis sorumluluk bölgesinde 33 yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 53 kişi yaralandı, bir kişi de hayatını kaybetti.

Emniyet tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, 40 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 40 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 43 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 138 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 795 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 42 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 272 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 93 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekipler, diğer denetimlerle birlikte toplam 12 bin 166 aracı kontrol ederken, 2 bin 442 araç sürücüsüne muhtelif maddelerinden işlem yapıldı, 102 araç trafikten men edildi ve 40 kişinin sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da bir haftada 12 bin araç denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da bir haftada 12 bin araç denetlendi - Son Dakika
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