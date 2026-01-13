Ordu'da Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Ordu'da Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu\'da Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi
13.01.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da yapılan denetimlerde 17 bin 742 araç kontrol edildi, 40 kazada 54 kişi yaralandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, son bir haftada 17 bin 742 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 40 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 54 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 67 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 56 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 51 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 117 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 561 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 129 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 334 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 134 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 742 araç kontrol edildi, 3 bin 902 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 50 araç trafikten men edildi ve 67 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Trafik, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ordu'da Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:54:16. #7.11#
SON DAKİKA: Ordu'da Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.