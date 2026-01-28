Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Altınordu ve Fatsa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheliler Ö.Ö, Ş.F, T.K. ve E.B. gözaltına alındı.
Aramalarda 53 gram sentetik uyuşturucu, 75 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ö.Ö, Ş.F. ve T.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
