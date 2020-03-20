Ordu'da yaylaların cazibesi bungalovlarla artırılıyor - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çambaşı Yaylası'na kurulan bungalovların ilgi görmesi ve turizme katkı sağlaması üzerine diğer yaylalara da 100'ün üzerinde bungalov yerleştirecek.

Karadeniz bölgesinin uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları, şelaleleri ve gölleriyle kendine hayran bırakan kenti Ordu, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Özellikle doğa turizminde iddialı olan kentin yaylaları, son yıllarda yapılan yatırımlarla cazibe merkezi haline geliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki kayak tesisinin pist sayısı ve uzunluğunu iyileştirdi.

Daha sonra buraya inşa edilen iki katlı 10 standart, 2 süit ahşap bungalov sayesinde yayladaki turist hareketliliği arttı.

Rahatlığı ve misafirlerine sunduğu eşsiz doğal manzarasıyla bungalovlar, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercihi oldu.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, kentteki diğer yaylalara da 100'ün üzerinde bungalov yapma kararı aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çambaşı Yaylası'nın bungalovlarla çekim merkezi haline geldiğini söyledi.

Ordu'nun diğer yaylalarının da turizme elverişli olduğuna işaret eden Güler, " Mesudiye'de Keyfalan Yaylası var. Aybastı'da menderesleri ile tanınmış Perşembe Yaylası dünya çapında bir yer. O kıvrımlar arasında rengarenk kano yarışları yapılabiliyor. Tam bir tabiat harikası. Biz orada balonları denemeyi düşünüyoruz. Rengarenk balonlarla bambaşka bir dünya haline gelecek. Balonlar Nevşehir'deki gibi. Bununla ilgili bazı görüşmelerimiz var." diye konuştu.

Güler, Akkuş'ta Argan Yaylası, Kumru'da da çok önemli yaylalar olduğunu ve buraların da obaları bulunduğunu kaydederek, "Dolayısıyla bütün bu yayla turizmiyle istiyoruz ki 3 ay değil, 12 ay Ordu olsun. 'Ordu'yu Dört Mevsim Yaşayın' sloganıyla yola çıktık. Çok güzel çalışmalarla buralar bir cazibe merkezi haline gelecek." dedi.

"Hakikaten insan içerisinde oturduğu zaman huzur buluyor"

Bungalovların görselliği ve rahatlığıyla da dikkati çektiğini dile getiren Güler, "Hakikaten peri masallarındaki gibi aydınlatmasıyla, odaların tefrişiyle, şömineleriyle çok çok güzel. Renklerini iyi seçtik. Aynı zamanda da ahşap. Çambaşı Yaylası'nda çamlar arasında bu evler. Hakikaten insan içerisinde oturduğu zaman huzur buluyor." ifadesini kullandı.

Güler, bungalovları diğer yaylalara da kurmak, 100'ün üzerine çıkarmak istediklerini vurgulayarak bununla ilgili siparişleri verdiklerini aktardı.

Bungalovların bölgeye uyumlu olduğuna dikkati çeken Güler, " Arjantin'den bile soruyorlar, 'Bu güzel yer neresi?' diye. Tabii filmler çekiliyor, sanatkarlar geliyor. Ordu burada basamak, seviye atladı. O bakımdan çok güzel bir ortam oluştu. Bunların sayısını daha da artıracağız." diye konuştu.

Güler, yaylaların dışında çağlayanlar, kanyonlar ve göllerin de çekim merkezi olması yönünde çalıştıklarını sözlerini ekledi.