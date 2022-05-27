Ordu'da yöresel lezzetler tanıtıldı

Ordu'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan hafta çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından etkinlik organize edildi.

Vali Tuncay Sonel, Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki programda, Türkiye'nin kültürel manada çok zengin bir ülke olduğunu söyledi.

Ordu'nun mavisi, yeşili, turistik alanları, misafirperverliği ve yöresel tatlarıyla öne çıktığını anlatan Sonel, görülmeye ve yaşamaya değer bir şehir olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise Yöresel Lezzetler Akademisini kurduklarını belirterek, tarım, hayvancılık ve gıda sektörüne yönelik yürüttükleri çalışmaları aktardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak da Ordu mutfağının, yörenin coğrafi özelliklerine göre şekillendiğine dikkati çekti.

Ordu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kabacık'ın, "Türk Mutfak Kültürü ve Ordu Mutfağı" konulu seminerinin ardından, katılımcılara Akkuş kuru fasulyesi ve karalahana çorbası başta olmak üzere yöresel lezzetler ikram edildi.