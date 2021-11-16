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Hayvan hastanesinde 2 binin üzerinde sokak hayvanına müdahale edildi - Son Dakika

Hayvan hastanesinde 2 binin üzerinde sokak hayvanına müdahale edildi

16.11.2021 12:04

Ordu Büyükşehir Belediyesince haziran ayında hizmete alınan hayvan hastanesinde, bugüne kadar 2 bin 145 sokak hayvanına müdahale edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesince haziran ayında hizmete alınan hayvan hastanesinde, bugüne kadar 2 bin 145 sokak hayvanına müdahale edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi bünyesinde faaliyete geçen "Hayvan Hastanesi" trafik kazası, zehirlenme ve ateşli silahla yaralanma gibi durumlar nedeniyle bakım gereken kedi ve köpeklere hizmet veriyor.

Ayrıca kısırlaştırılma, küpe takılması ve çipleme de yapılan hastanede, sağlığına kavuşan sokak hayvanları bir süre sonra doğal yaşam alanına bırakılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, AA muhabirine, hayvan hastanesinin haziran ayında faaliyete geçtiğini söyledi.

Hastanede ameliyathanelerden yoğun bakım ünitelerine, engelli rehabilitasyon ünitelerinden muayene odasına, röntgen ve laboratuvar bölümlerinden pati park oyun alanına kadar pek çok bölümün yer aldığını ifade eden Okutucu, hastane bünyesinde iki de hayvan ambulansının hizmet verdiğini aktardı.

Okutucu, hastanede 6 veteriner hekim, 2 veteriner sağlık teknisyeni ve 7 personelin görev yaptığını belirterek, "Hayvan hastanesi açıldığı günden bu yana 2 bin 145 sokak hayvanına müdahalede bulunuldu. Bu hayvanların 200'den fazlası yumuşak doku operasyonu, 200'den fazlası da cerrahi müdahale geçirdi. Bu hayvanlar sağlıklarına kavuşturularak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı." dedi.

Bu operasyonların yanı sıra 775 sokak hayvanına kısırlaştırma operasyonu yapıldığını kaydeden Okutucu, küpe takma ve çipleme yapılan hayvanların da doğal yaşam alanlarına bırakıldığını söyledi.

Okutucu, hayvan hastanesinin faaliyet geçtiği günden bu yana özellikle hayvanseverlerin çok büyük desteğini gördüğüne dikkati çekerek, "Burada çok yoğun şekilde hizmet vermeye ve tüm ilçelerden gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bu hizmetin yanı sıra gerek barınma gerekse besleme çalışmalarımız da aralıksız devam etmektedir." diye konuştu.

Sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunun altını çizen Okutucu, "Bu konuda sosyal medyayı en aktif şekilde kullanarak insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm patili dostları sahiplendirmek en büyük arzumuz. Onların daha korunaklı ve sağlıklı ortamda yaşaması bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır." dedi.

Okutucu, hastanenin açılmasında kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkür etti.

Hayvan hastanesinde 2 binin üzerinde sokak hayvanına müdahale edildi
Hayvan hastanesinde 2 binin üzerinde sokak hayvanına müdahale edildi
Hayvan hastanesinde 2 binin üzerinde sokak hayvanına müdahale edildi
Hayvan hastanesinde 2 binin üzerinde sokak hayvanına müdahale edildi
Hayvan hastanesinde 2 binin üzerinde sokak hayvanına müdahale edildi
Hayvan hastanesinde 2 binin üzerinde sokak hayvanına müdahale edildi
Hayvan hastanesinde 2 binin üzerinde sokak hayvanına müdahale edildi
Hayvan hastanesinde 2 binin üzerinde sokak hayvanına müdahale edildi
Hayvan hastanesinde 2 binin üzerinde sokak hayvanına müdahale edildi

Sokak Hayvanları, Altınordu, Haziran, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvan hastanesinde 2 binin üzerinde sokak hayvanına müdahale edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayvan hastanesinde 2 binin üzerinde sokak hayvanına müdahale edildi - Son Dakika
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