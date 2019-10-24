Ordu heyelanlı mahalleye giriş yasak

Heyelanlı mahalleye giriş yasak

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde, 15 Mayıs'ta meydana gelen heyelanda 61 binadaki 80 konut tahliye edilirken, 22 bina ile 1 cami yıkıldı. 2 bina dışındaki yapıların büyük kısmının heyelandan etkilendiği ve girişlerin yasaklandığı mahallede, askıda kalan evler de görenleri korkutuyor.

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde, 15 Mayıs'ta meydana gelen heyelanda 61 binadaki 80 konut tahliye edilirken, 22 bina ile 1 cami yıkıldı. 2 bina dışındaki yapıların büyük kısmının heyelandan etkilendiği mahalleye girişler de yasaklandı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile AFAD ekipleri tarafından heyelanlı mahallede zemin etüt çalışmaları yapıldı. Heyelanın mahallenin ortasından geçen yağmur suyu, atık sular ve yeraltı sularından meydana geldiği belirlenirken, tehlike nedeniyle mahalle yerleşim ve iskana kapatıldı. Evlerinden tahliye olan vatandaşlara ise konut başına 8 bin 500 TL kira yardımı ile 6 bin 900 TL nakdi yardım yapıldı. Vatandaşlara afet konutu yapımı için de arazi tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Heyelanlı mahallede arazilerde her geçen gün kaymalar olabileceği belirtildi. Vatandaşlar ise heyelan tehlikesi nedeniyle tarım arazilerinin de bulunduğu mahalleye girmemeleri yönünde uyarılıyor. Mahallede askıda kalan evler de görenleri korkutuyor.

'YIKILAN EVLERİ GÖRÜNCE ÜZÜLÜYORUZ'

Mahallede sakinlerinden Turan Emergen (68), hayvancılıkla geçindiklerini, kiraya gitmeleri nedeniyle işlerinin zorlaştığını belirterek, Benim burada 3 katlı evim var. Şimdi kiradayım, bize kira yardımı yaptılar, idare ediyoruz. Heyelan meydana geldikten sonra buradan hayvanlarımızla beraber gittik. Herkes hayvanlarını akrabasının ahırına götürmeye çalıştı. Ahırlı kiralık ev bulamadığımız için hayvanların çoğunu sattım. Benim gibi çoğu da satmak zorunda kaldı. 2 dönüm fındık bahçem vardı, yarısını da heyelan götürdü. Hayvancılıktan geçimimizi sağlıyorduk. Şimdi iş bulabilirsek çalışacağız, çalışamazsak işimiz zor. Mahallede mezarlığımız var, cenazemiz olsa yine oraya gideceğiz. 45 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Arada gelip bakıyoruz, heyelanda yıkılan evleri görünce üzülüyoruz dedi.

'BAHÇELERİMİZDE HEYELANDAN ETKİLENDİ'

Heyelanda tarım arazileri hasar gören Durmuş Toraman ise fındık bahçelerinin ve tarım arazilerinin de heyelanda zarar görmesi nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, Burada yaşayanlar hep benim gibi hayvancılıkla geçiniyor. Başka bir gelir kaynağımız yok. Herkes gittiği yerde hayvanlarını bakamadığı için mağdur oldu, hayvanlarını birçoğu sattı. Hayvanları otlattığımız fındık bahçelerimiz, tarlalarımızda heyelandan etkilendi. Kira yardımı yapıldı ama nereye yetecek. Bağ bahçede gitti, bunlardan da devletin bize yardım etmesini bekliyoruz şeklinde konuştu.

'TEKRAR ETMEMESİ EN BÜYÜK BEKLENTİMİZ'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ise, heyelanın tekrarlanmaması için bölgede yeraltı ve atık sularının tahliye edildiğini belirterek, Heyelana sebep olduğunu düşündüğümüz yeraltı suları, yağmur ve atık sular vardı. Bunlar üzerinde yoğun çalışma yaptık, çok şükür hepsini hallettik. Heyelan döneminde belediyemiz çok önemli sosyal destekler sağladı. Bunların tekrar etmemesi en büyük beklentimiz. Muhtemel oluşumlara karşı hazırlıklarımız var, olmaması en büyük arzumuz dedi.