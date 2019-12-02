Son Dakika Haberleri: Ordu kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda
Son Dakika Güncel Ordu kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda - Son Dakika

Ordu kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda

6 saat önce

Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda (2)TOPRAĞA VERİLDİLERYozgat'ın Aydıncık ilçesinde, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiğikazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ile kaleci Sinem Aksu (12) gözyaşları arasında...

Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiğikazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ile kaleci Sinem Aksu (12) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Göksu Akyel'in cenazesi okuduğu Ordu Lisesi'nde düzenlenen törenin ardından Aybastı ilçesine bağlı Beşdam mahallesine götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Göksu Akyel, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Sinem Aksu'nun cenazesi ise 60.Yıl Orta Okulu'nda düzenlenen törenin ardından Gürgentepe ilçesine bağlı Bahtiyarlar mahallesine götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Aksu, gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

Öte yandan kazada yaralanan 15 öğrencinin genel sağlık durumunun iyi olduğu, Yozgat'ta çeşitli hastanelerde devam ettiği belirtildi.

Ordu kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda

Aydıncık, Göksu, Aksu, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun "Burada yürümeden Meclis'e gelme" diye espri yaptığı o bahçenin tanıtımını yaptı
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı Seyyar satıcıdan 90 bin liralık kaçak telefon çıktı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 23:24:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]