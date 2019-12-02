Ordu kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda

Öte yandan kazada yaralanan 15 öğrencinin genel sağlık durumunun iyi olduğu, Yozgat'ta çeşitli hastanelerde devam ettiği belirtildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Sinem Aksu'nun cenazesi ise 60.Yıl Orta Okulu'nda düzenlenen törenin ardından Gürgentepe ilçesine bağlı Bahtiyarlar mahallesine götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Aksu, gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

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