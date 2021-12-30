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Ordu Valisi Sonel, kadın girişimcilerin üretimlerini yerinde inceledi - Son Dakika

Ordu Valisi Sonel, kadın girişimcilerin üretimlerini yerinde inceledi

30.12.2021 17:40
Ordu Valisi Sonel, kadın girişimcilerin üretimlerini yerinde inceledi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kadınlar tarafından işletilen meyve, sebze işleme ve kurutma tesisini ziyaret etti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kadınlar tarafından işletilen meyve, sebze işleme ve kurutma tesisini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kadınların yaptığı el emeği ve yöresel ürünlerin değerlendirilmesi, ekonomiye kazandırılması, ekonomiye katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle başlatılan kooperatifleşme çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

Vali Sonel, il genelinde son 1,5 yılda kurulan 14 kadın girişimi, üretim ve işletme kooperatifinden biri olan Perşembe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından işletilen meyve, sebze işleme ve kurutma tesisine ziyarette bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ABC Deterjan Ticaret AŞ işbirliğiyle uygulanan Yerli Yerinde Taflan Projesi kapsamında Perşembe ilçesi Babalı Mahallesi'nde kurulan tesisteki üretim hakkında kooperatifin başkan yardımcısı Esin Baş ve yönetim kurulu üyesi Gönül Akbaş'tan bilgi alan Sonel, Ordu'nun doğal ortamında yetişen elma, armut, hurma, kivi gibi meyvelerin tesiste kurutularak, satışa sunulmasından mutlu olduğunu belirtti.

İlgili kurumların da desteğiyle üreten kadınların emeklerini değerlendirmek için kooperatifleşme çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatan Sonel, şöyle devam etti:

"Bugün bu tesisimizde gördük ki çok doğru bir iş yapmışız. Bu tesiste Karadeniz'in çalışkan ve üretken kadınlarının azmini ve inancını gördük. Bahçelerimizde yetişen ve tüketilmediği için çoğu kez çürümeye terk edilen elma, armut, hurma, kivi gibi meyveleri bu tesiste kurutmak veya pekmez, marmelat, reçel yapılmak suretiyle değerlendirildiğini görmekten dolayı çok mutlu oldum. Kendilerine her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Onlar yeter ki üretsinler."

Sonel, gelişmenin, kalkınmanın ancak üretmekle olacağına işaret ederek, "Hep birlikte üreteceğiz. Ürettiklerimizi satacağız. Böylece hem kendi ekonomimize hem şehrin ekonomisine hem de ülkemizin ekonomisine değer katacağız, katkıda bulunacağız." ifadesini kullandı.

Vali Sonel, gayretlerinden dolayı kooperatifin ortaklarını ve üyelerini kutlayarak, onlara destek olan tüm ilgililere de teşekkür etti.

Ziyarette, Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin, Stajyer Kaymakam Şule Demirtaş, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Derebaşı da yer aldı.

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Tuncay Sonel, Perşembe, Tarım, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu Valisi Sonel, kadın girişimcilerin üretimlerini yerinde inceledi - Son Dakika


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