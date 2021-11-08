Ordu Valisi Sonel, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesindeki Kökenli İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyaret gerçekleştirerek öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Sonel, her pazartesi günü yaptığı okul ziyaretlerin sürdürdü.

Mesaiye Altınordu ilçesindeki Kökenli İlkokulu ve Ortaokulu'na yaptığı ziyaretle başlayan Sonel, burada öğrencilere hediye verdi.

Öğrencilerle okulun bahçesinde basketbolda oynayan Sonel, sınıfları da gezerek, öğrencilerin dersleri hakkında öğretmenlerinden bilgi aldı.

Sonel, bir sınıfta bulunan ve üzerinde Trabzonspor forması olan öğrenciyle de bir süre sohbet etti.

Vali Sonel, ziyarete ilişkin sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "Her pazartesi sabahı okullarımızdayız. Bu sabah da Kökenli İlkokulu-Kökenli Ortaokulu öğrencilerimizle birlikteyiz. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize sağlıklı, huzurlu, başarılı bir öğrenim yılı diliyorum." ifadelerine yer verdi.