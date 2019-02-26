Son Dakika Haberleri: Ordulu Balıkçıların Teknesine Ateş Açıldığı İddiası

Ordulu Balıkçıların Teknesine Ateş Açıldığı İddiası

23 dakika önce

- Ordulu balıkçıların teknesine ateş açıldığı iddiası Sahil Güvenlik Komutanlığı Ordulu balıkçıların teknesine ateş açıldığı iddiasıORDU - Perşembe Medrese Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Mutlu Demir, Ordu'dan yaklaşık bir hafta önce balık avlamak üzere giden balıkçı teknesinin...

- Ordulu balıkçıların teknesine ateş açıldığı iddiası
Sahil Güvenlik Komutanlığı Ordulu balıkçıların teknesine ateş açıldığı iddiası

ORDU - Perşembe Medrese Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Mutlu Demir, Ordu'dan yaklaşık bir hafta önce balık avlamak üzere giden balıkçı teknesinin uluslararası karasularda avlandığı sırada Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından plastik mermi ile ateş açıldığı ve balıkçıların yaralandığı iddiasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:18 Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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