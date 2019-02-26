Ordulu Balıkçıların Teknesine Ateş Açıldığı İddiası
23 dakika önce
- Ordulu balıkçıların teknesine ateş açıldığı iddiası Sahil Güvenlik Komutanlığı Ordulu balıkçıların teknesine ateş açıldığı iddiasıORDU - Perşembe Medrese Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Mutlu Demir, Ordu'dan yaklaşık bir hafta önce balık avlamak üzere giden balıkçı teknesinin...
- Ordulu balıkçıların teknesine ateş açıldığı iddiası Sahil Güvenlik Komutanlığı
Ordulu balıkçıların teknesine ateş açıldığı iddiası
ORDU - Perşembe
Medrese Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Mutlu Demir
, Ordu'dan yaklaşık bir hafta önce balık avlamak üzere giden balıkçı teknesinin uluslararası karasularda avlandığı sırada Romanya
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından plastik mermi ile ateş açıldığı ve balıkçıların yaralandığı iddiasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:18 Kaynak: AA
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