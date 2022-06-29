Minik Mercan'ın küpe takma hayali gerçek olacak - Son Dakika
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Minik Mercan'ın küpe takma hayali gerçek olacak

29.06.2022 13:32

Ordu'da, mikrotia (doğuştan kulak yokluğu, bozukluğu) hastası 10 yaşındaki Mercan Kovan, Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle ameliyat olacak.

Ordu'da, mikrotia (doğuştan kulak yokluğu, bozukluğu) hastası 10 yaşındaki Mercan Kovan, Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle ameliyat olacak.

Altınordu ilçesinde yaşayan Gülizar ve Salih Kovan çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mercan, mikrotia hastası olarak dünyaya geldi.

Sol kulağında işitme sorunu da bulunan Mercan'ın, küpe takma isteğini dile getirmesi üzerine anne Gülizar Kovan, Sonel başkanlığında düzenlenen Halk Günü'ne katıldı.

Toplantıda kızının durumunu anlatan anne, Mercan'ın estetik ameliyat olabilmesi için yardım istedi.

Bunun üzerine Vali Sonel'in girişimleriyle Mercan Kovan'ın estetik ameliyatı için gerekli para toplandı.

Minik Mercan, 18 Temmuz'da Samsun'da özel bir hastanede kulak estetiği operasyonu geçirecek.

Anne Gülizar Kovan, AA muhabirine, arkadaşlarının bazen dalga geçtiği kızının bu duruma üzüldüğünü söyledi.

Bir gün kızının kendisine "Anne ben ne zaman küpe takacağım, ben kulağıma küpe takmak istiyorum." dediğini belirten Kovan, bunun üzerine yaptığı araştırma sonucu kulak estetiği ameliyatının Samsun'daki özel bir hastanede gerçekleştirildiğini öğrendiğini anlattı.

Kovan, Sonel'in girişimleriyle Mercan'ın 18 Temmuz'da operasyon geçireceğini ifade ederek, kızının vücudundan alınacak parçalarla kulak estetiğinin yapılacağını kaydetti.

Kendilerine destek olan Vali Sonel'e teşekkür eden anne Kovan, kızının küpe taktığı günü çok yakında görecekleri için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ortaokul öğrencisi Mercan Kovan ise "Ben küpe takmak istiyorum. Bu şekilde kendimi garip hissediyorum ve üzülüyorum." dedi.

Öte yandan Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından "Mercan evladımızın tedavisini yaptıracağız inşallah. Küpesini de şimdiden hazırladık." paylaşımı yaptı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minik Mercan'ın küpe takma hayali gerçek olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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