Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı

12.06.2022 13:51

Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı Pençe-Kilit Harekatı'nda Kuzey Irak'ta hain terör örgütlerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şahit olan Ordulu Uzman Çavuş Gökhan Demir Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gözyaşları içinde törenle karşılandı.

Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı

SAMSUN - Pençe-Kilit Harekatı'nda Kuzey Irak'ta hain terör örgütlerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şahit olan Ordulu Uzman Çavuş Gökhan Demir Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gözyaşları içinde törenle karşılandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Ordu'nun Ünyeli ilçesinden Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu. Şehit Gökhan Demir'in naaşı askeri uçakla saat 13.00 sıralarında Samsun Çarşamba Havaalanına getirildi. Burada şehit askeri ailesi ve yakınları gözyaşları içinde karşıladı. Emniyet mensupları ve askeri erkanın da katıldığı karşılama töreninde gözyaşları sel olup aktı. Karşılama törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı, Ordu Valisi, Tuncay Sonel, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, askeri erkan, emniyet mensupları, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehidin babası Yaşar Demir ve kardeşleri ile yakınları katıldı.

Şehidin ailesinin feryatları yürekleri dağladı. Şahit asker için havalimanında dua yapıldı. Duanın ardından şehit askerin naaşı Ordu Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Ünye'nin İnkur Mahallesi'ne gönderildi.

Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı
Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı
Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı
Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı
Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı
Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı
Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı
Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı
Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı
Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı
Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı
Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı
Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı
Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Prag'da Türk öğrenciler tarafından karşılandı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Prag'da Türk öğrenciler tarafından karşılandı Şırnak'ta 19 şehit adına oluşturulan 'Şehitler Kütüphanesi' açıldı Şırnak'ta 19 şehit adına oluşturulan 'Şehitler Kütüphanesi' açıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:32 Arkadaşları tarafından "şaka olsun" diyerek baraj gölüne atılan 16 yaşındaki Rukiye boğularak hayatını kaybetti
14:28 Görenler "Bu kadarına da pes!" dedi! Alkol alan adam cadde ortasına uzanıp trafiği kilitledi
14:23 Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş
14:18 Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk hedefi Fatih Terim!
14:05 Serel Yereli'nin cesur paylaşımları sürüyor! Görenler "Altında bir şey yok mu?" dedi
14:02 Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan 17-25 Aralık açıklaması: Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat
13:34 Yıllar geçti ama Venezuela halkı unutmadı! Darbe girişiminde bulunan muhalif lider Guaido gittiği restorandan yaka paça kovuldu
13:28 Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını "Havalı fotoğraflarım çekildi" diyerek paylaştı
13:21 Beşiktaş'ın genç yeteneklerine teklif yağıyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de Avrupa'dan talip çıktı
13:17 İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 14:47:04. #1.11#
SON DAKİKA: Ordulu şehit gözyaşlarıyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement