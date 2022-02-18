Organ ticareti için cinayet şüphelisi: İftiraya uğradım - Son Dakika

MUĞLA'da kaybolduktan 2 yıl sonra bir çobanın bulduğu iskeletinden kimliği belirlenip cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Burhan Aykurt'un (35) ölümüyle ilgili tutuklanan Yasin İkiz (38) polise "Amcam ve yanındaki 3 kişi organ ticareti için cinayeti işledi" ifadesini verdi. İkiz'in sözleri üzerine gözaltına alınan amca.ı Ş.İ. (55), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı . Ş.İ. ifadesinde, "Yasin'i bir arkadaşımın lokantasına olan borcu nedeniyle uyardım. Nefretinden dolayı iftira attığını düşünüyorum" dedi.

Fethiye ilçesinde yaşayan berber Burhan Aykurt, 29 Kasım 2018'de İzmir'e gideceğini söyleyip evden çıktı. Bekar olan Aykurt'tan haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla emniyet, jandarma, Arama Kurtarma (AKUT), Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, Aykurt'un son görüldüğü Dalaman'da arama kurtarma çalışması yaptı. Çalışmalara rağmen Aykurt bulunamadı.