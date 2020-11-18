Organik kumaştan bebek giysileri tasarlayan kadın girişimci dünya markası olmayı hedefliyor - Son Dakika

Organik kumaştan bebek giysileri tasarlayan kadın girişimci dünya markası olmayı hedefliyor

18.11.2020 12:25

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle atölye açan ve kimyasal madde içermeyen organik kumaşlardan bebek kıyafetleri tasarlayan Gülhan Keser, çalışmalarıyla dünya markası olmayı amaçlıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle atölye açan ve kimyasal madde içermeyen organik kumaşlardan bebek kıyafetleri tasarlayan Gülhan Keser, çalışmalarıyla dünya markası olmayı amaçlıyor.

Üniversitede işletme eğitimi gören ve 7 sene bankacılık yapan Keser, 2018'de Ankara'daki bir modaevinde stilistlik ve modelistlik eğitimi aldı.

Bu süreçte bebek kıyafetleri tasarlamaya başlayan ve 2019'da kendi şirketini kuran Keser, tasarımlarını farklı bir atölyede diktirerek satışını internet üzerinden yaptı. Daha sonra KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı'na başvuran ve projesi kabul gören Gülhan Keser, aldığı destekle üç ay önce Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde küçük bir atölye açtı.

Hem yurt dışındaki hem de Türkiye'deki birçok mağazaya internet üzerinden satış yapmaya devam eden ve giderek işletmesini büyüten Keser, kadın girişimcilere örnek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Kumaşlar organik, hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor"

Başarıya giden yolculuğunu AA muhabirine anlatan Gülhan Keser, Türkiye'de bebek stilistliği ve modelistliği alanında açık olduğunu fark ettiğini ve bu alanda kendini geliştirmeye karar verdiğini söyledi.

Birçok ithal markayı incelediğini, kendi kalıplarını çıkarabilmek için özveri ve emekle çalıştığını belirten Keser, "Türkiye kumaş yönünden çok zengin ve kumaş kalitemiz çok güzel. Yurt dışından geliyorlar, kumaşları bizden alıyorlar, marka yapıp bize satıyorlar. 'Biz neden bunu yapmayalım?' diye düşündüm. O yüzden kendi bebek markamı oluşturmak istedim." dedi.

İşe yeni doğan bebeklere yönelik kıyafetler tasarlayarak başladığını aktaran Keser, satış yaptığı kişilerden olumlu geri dönüşler aldığını ifade etti.

Keser, sadece tasarım odaklı çalışmadığını aynı zamanda kumaş kalitesinin iyi olmasına da özen gösterdiğini vurgulayarak, "Kumaşlarımız GOTS (Global Organic Textile Standard) sertifikalı, organik. Yüzde 100 pamuk, tarladan üretim aşamasına kadar hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor. Bu kullandığımız çıt çıtlar nikel içermiyor, tamamen bebek dostu ürünler. Çünkü yeni doğan dönemi bebeklerin cildinin en savunmasız olduğu dönem." diye konuştu.

KOSGEB desteğiyle alınan makinelerin işlevsel, ekibinin de başarılı olduğunu dile getiren Keser, atölye kurulduktan sonra çalışmalarının ivme kazandığını kaydetti.

"Markamız patentli, kalıplarımız bize özel"

Keser, Mevlana'nın "Sen yola çık, yol sana görünür" sözünün kendisi için ilham kaynağı olduğunu, birçok şeyi yolda, sökerek, dikerek ve inceleyerek öğrendiğini belirtti.

Hem bir anne hem de tasarıma ilgisi olan biri olarak çalışmalarına başladığını ifade eden Keser, "Kalıpları çok büyük özveriyle kendim uğraşarak yaptım. Zaten markamız patentli. Kalıplarımız tamamen bize özel. Bunlar, titiz bir çalışmanın ürünü. İnsan isteyince ve bu konuya yeteneği de varsa, o yeteneğin üstüne koyarak çok şey başarabiliyor. Birçok şeyi yolda öğrendim. Daha da öğrenmiş değilim, yolun çok başındayım ama hedeflerim çok büyük. Mayys Baby ile bir dünya markası olmak istiyorum. İnşallah gerçekleştireceğimi de düşünüyorum. Bizdeki bu ham madde kaynağını doğru kullanarak, üzerine güzel tasarımlarımızı, hayal gücümüzü, modellerimizi de koyarak çok güzel ürünler ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum." sözlerine yer verdi.

Organik kumaştan bebek giysileri tasarlayan kadın girişimci dünya markası olmayı hedefliyor
Organik kumaştan bebek giysileri tasarlayan kadın girişimci dünya markası olmayı hedefliyor
Organik kumaştan bebek giysileri tasarlayan kadın girişimci dünya markası olmayı hedefliyor
Organik kumaştan bebek giysileri tasarlayan kadın girişimci dünya markası olmayı hedefliyor

Kimyasal, Türkiye, Atölye, Kadın, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Organik kumaştan bebek giysileri tasarlayan kadın girişimci dünya markası olmayı hedefliyor - Son Dakika


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