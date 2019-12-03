Son Dakika Haberleri: Organize sanayi bölgelerine ortak itfaiye birimi
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Organize sanayi bölgelerine ortak itfaiye birimi

6 saat önce

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in talebiyle, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Organize Sanayi Bölgelerinin başkanları bir araya gelecek.

Organize sanayi bölgelerine ortak itfaiye birimi, System.String[]

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in talebiyle, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Organize Sanayi Bölgelerinin başkanları bir araya gelecek.


Toplantının amacı geçtiğimiz günlerde Düzce 1. OSB'de yaşanan yangında Düzce Belediyesi itfaiye biriminde bulunmayan teknik ekipmanlar dolayısıyla çevre illerden yardım istenmesi ve müdahalede gecikilmesi ile ortaya çıkan sanayi bölgelerine özel ekipmanlara sahip itfaiye biriminin kurulması gündeme alınacak. Bölgede güçlenen sanayi kuruluşları ve artan ihtiyaca karşılık verebilecek ekipmanlar ile konusunda uzman personellerin istihdam edilmesi planlanan birimin ilgili bakanlıklar düzeyinde girişimlerin hızlıca yapılarak bir an önce Düzce sanayicisine kazandırılması hedefleniyor. - DÜZCE

İtfaiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:18 Kaynak: İHA
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