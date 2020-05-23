Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi toprağa verildi - Son Dakika

Cenazenin töreninin ardından Orgeneral Dündar, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile kardeşi Ufuk Dündar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız , Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım , Dündar Ailesi ve sevenleri katıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar 'ın dün vefat eden annesi Semiha Dündar, Manisa 'da son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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