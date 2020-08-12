Orgill, Antalyaspor ile antrenmanlara başladı

Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferi Dever Orgill, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferi Dever Orgill, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği kampla devam ediyor. Kırmızı beyazlılar, Kocatepe Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma ve eğitsel oyunun ardından taktiksel oyun çalışması yaptı. Antrenmanda Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferi Dever Orgill de yer aldı. Yeni sezon hazırlıkları sürecinde kadrosunda revizyon yapan Fraport TAV Antalyaspor, 8 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Yeni sezon hazırlıkları sürecinde kadrosunda revizyon yapan Fraport TAV Antalyaspor, 8 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Yekta Kurtuluş , Charles, Diego, Chico, Cissokho, N'Dinga, Celustka Salih Dursun 'un takımdan ayrıldığı kırmızı beyazlılar, transfer süerecinde Serdar Gürler ile Orgill'i kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlıların Afyonkarahisar kampındaki antrenmanında tedavisi devam eden Serdar Gürler, Lukas Podolski yer almadı. Nuri Şahin'le görüşmeleri sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, transferde stoper, orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Gustavo Blanco ile yollarını ayırmayı planlayan kırmızı beyazlılarda futbolcuya gelen teklifler değerlendiriliyor.



Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 11:04

Kaynak: DHA

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