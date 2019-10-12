Son Dakika Haberleri: Örgüt propagandasından aranan şüpheli yakalanıp tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Örgüt propagandasından aranan şüpheli yakalanıp tutuklandı

Örgüt propagandasından aranan şüpheli yakalanıp tutuklandı

54 dakika önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı huzur uygulamasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan aranan şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Örgüt propagandasından aranan şüpheli yakalanıp tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı huzur uygulamasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan aranan şüpheli yakalanıp tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Huzur Uygulaması yaptı. 20 ekip ve 77 personelin katıldığı uygulamada 313 şahıs, 179 araç ve 14 umuma açık yer denetlendi.


Denetimde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmak suçundan aranan bir şüpheli gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öteyandan uygulamada kurallara uymayan ve evrakları eksik olan 8 sürücüye para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.Bir iş yerine ise açma ve çalıştırma ruhsatının olmaması nedeniyle işlem yapıldığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Terör örgütünün sırtını sıvazlayan İsviçre'de YPG/PKK yandaşları polisle çatıştı
Sunucu Buket Aydın eleştirilere halkın içinde çektirdiği yeni fotoğraflarla yanıt verdi Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye gelmekten vazgeçti Kontrol altına alınan Resulayn şehir merkezinin girişindeki terör örgütü YPG'nin sözde bayrakları indirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 18:37:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Örgüt propagandasından aranan şüpheli yakalanıp tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]