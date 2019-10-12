Örgüt propagandasından aranan şüpheli yakalanıp tutuklandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı huzur uygulamasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan aranan şüpheli yakalanıp tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Huzur Uygulaması yaptı. 20 ekip ve 77 personelin katıldığı uygulamada 313 şahıs, 179 araç ve 14 umuma açık yer denetlendi.



Denetimde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmak suçundan aranan bir şüpheli gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öteyandan uygulamada kurallara uymayan ve evrakları eksik olan 8 sürücüye para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.Bir iş yerine ise açma ve çalıştırma ruhsatının olmaması nedeniyle işlem yapıldığı öğrenildi. - ELAZIĞ