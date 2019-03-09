Orhangazili Öğrencilerden Kars'taki Kardeş Sınıfa Yardım
1 saat önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir özel eğitim okulundan öğrenciler, Kars'ın Akyaka ilçesindeki "kardeş sınıflarına" yardım gönderdi.
Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde bir özel eğitim okulundan öğrenciler, Kars
'ın Akyaka
ilçesindeki "kardeş sınıflarına" yardım gönderdi.
Saadet Öcalgiray Özel Eğitim Meslek Okulu 8-A sınıfı öğretmenleri Gurbet Sönmez ve Senem Vural Yıldız'ın öncülük ettiği proje kapsamında, Kars'ın Akyaka ilçesinde bulunan Şehit Özkan Yaprak İlkokulunda bir sınıf "kardeş sınıf" olarak seçildi.
Öğrencilerin harçlıklarını vermesinin ardından öğretmen ve okul idarecilerinin de katkılarıyla yardım yapıldı.
Saadet Öcalgiray Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri ayrıca proje kapsamında çikolata, balon gibi hediyeleri Şehit Özkan Yaprak İlkokulundaki arkadaşlarına ulaştırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:39 Kaynak: AA
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