Son Dakika Haberleri: Orhangazili Öğrencilerden Kars'taki Kardeş Sınıfa Yardım

Orhangazili Öğrencilerden Kars'taki Kardeş Sınıfa Yardım

1 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir özel eğitim okulundan öğrenciler, Kars'ın Akyaka ilçesindeki "kardeş sınıflarına" yardım gönderdi.

Orhangazili Öğrencilerden Kars'taki Kardeş Sınıfa Yardım, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir özel eğitim okulundan öğrenciler, Kars'ın Akyaka ilçesindeki "kardeş sınıflarına" yardım gönderdi.

Saadet Öcalgiray Özel Eğitim Meslek Okulu 8-A sınıfı öğretmenleri Gurbet Sönmez ve Senem Vural Yıldız'ın öncülük ettiği proje kapsamında, Kars'ın Akyaka ilçesinde bulunan Şehit Özkan Yaprak İlkokulunda bir sınıf "kardeş sınıf" olarak seçildi.

Öğrencilerin harçlıklarını vermesinin ardından öğretmen ve okul idarecilerinin de katkılarıyla yardım yapıldı.

Saadet Öcalgiray Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri ayrıca proje kapsamında çikolata, balon gibi hediyeleri Şehit Özkan Yaprak İlkokulundaki arkadaşlarına ulaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:39 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursasporlu Sakho: Beşiktaş'ın İlgisi Vardı, Başkanıyla Bir Araya Gelmiştik Oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin Kitaplara Olan İlgisini Bilen Hayranları Adına Kütüphane Açtırdı

Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı DEAŞ'lı Kadın Terörist DEAŞ'ın "Ceviz" Şifresini Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 13:00:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orhangazili Öğrencilerden Kars'taki Kardeş Sınıfa Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]