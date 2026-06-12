Orka Holding YKB Süleyman Orakçıoğlu: E-ihracatta 10 kat büyüme potansiyelimiz var - Son Dakika
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Orka Holding YKB Süleyman Orakçıoğlu: E-ihracatta 10 kat büyüme potansiyelimiz var

Orka Holding YKB Süleyman Orakçıoğlu: E-ihracatta 10 kat büyüme potansiyelimiz var
12.06.2026 13:55
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Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, WORLDEF Istanbul 2026 kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Dijital dönüşümün önemine vurgu yapan Orakçıoğlu, e-ticaret ve e-ihracat alanında Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirirken, Dünya Kupası'nda mücadele eden milli takıma hazırladıkları özel koleksiyon hakkında da konuştu.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen WORLDEF Istanbul 2026 kapsamında Haberler.com'a konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, dijital ticaretin geleceği, e-ihracatın büyüme potansiyeli ve milli takım için hazırlanan özel koleksiyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

WORLDEF Istanbul 2026, e-ticaret, perakende ve yapay zeka ekosistemlerini aynı çatı altında bir araya getirdi. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'nin en büyük e-ticaret, perakende ve yapay zeka etkinlikleri arasında yer alan organizasyon, 11-13 Haziran tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenleniyor. Sektör profesyonelleri, markalar, girişimciler, teknoloji şirketleri, pazaryerleri, yatırımcılar ve dijital ticaret liderlerinin katıldığı etkinlik, global ölçekte önemli temaslara ev sahipliği yapıyor.

"BU ATMOSFERİ GÖRÜNCE GELECEKLE İLGİLİ UMUTLANIYORUZ"

WORLDEF Istanbul 2026'nın sektör adına önemli bir organizasyon olduğunu belirten Süleyman Orakçıoğlu, "Bu atmosferi görünce gelecekle ilgili umutlanıyoruz. Çünkü dünya artık dijital devrim yapıyor. Bu dijital devrimin içinde mutlaka bizlerin de olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Organizasyonun yalnızca bir fuar olmadığını vurgulayan Orakçıoğlu, tüm tedarikçilerin ve paydaşların bir araya geldiği küresel ölçekte önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

Orka Holding YKB Süleyman Orakçıoğlu: E-ihracatta 10 kat büyüme potansiyelimiz var

"BUNU %2'DEN %20'YE GETİRİRSEK E-İHRACATIMIZ 10 KAT ARTACAK"

Türkiye'nin e-ticarette önemli bir seviyeye ulaştığını belirten Orakçıoğlu, "Online ticaret iç pazarda bizim %20'ler, 22'ler seviyesinde. Yani aslında satılan ya da ticareti yapılan her beş ürünün bir tanesi online ticaretle yapılıyor" dedi. E-ihracat tarafında ise istenilen noktada olunmadığını ifade eden Orakçıoğlu, "Burada bu oran sadece %2'ler seviyesinde. Demek ki bunu %2'den %20'ye getirirsek ihracatımız da, e-ihracatımız da 10 kat artacak" diye konuştu. Ticaret Bakanlığı'nın bu alanda önemli destekler sunduğunu da sözlerine ekledi.

"MİLLİ HATIRA KOLEKSİYONU YAPTIK"

Dünya Kupası'nda mücadele eden milli takım için hazırlanan özel koleksiyon hakkında da bilgi veren Orakçıoğlu, "Milli Hatıra Koleksiyonu yaptık. Çünkü belki yıllar geçtikten sonra bile özellikle o koleksiyon mutlaka hatırlanacak" dedi. İlk koleksiyonun ardından yeni çalışmaların da devam ettiğini belirten Orakçıoğlu, "Birinci maçtan sonra millilerimiz ikinci koleksiyonu giyecekler" ifadelerini kullandı. Milli takımın sahadaki başarısının yanı sıra ülke imajını temsil eden görüntülerinin ve koleksiyonlarının da önem taşıdığını söyleyen Orakçıoğlu, "Biz enerjiyi artırmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Başarılar diliyorum. Onlar da gerçekten inanılmaz bir jenerasyon" dedi.

Dijital Dönüşüm, Orka Holding, İstanbul, Türkiye, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Orka Holding Orka Holding YKB Süleyman Orakçıoğlu: E-ihracatta 10 kat büyüme potansiyelimiz var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orka Holding YKB Süleyman Orakçıoğlu: E-ihracatta 10 kat büyüme potansiyelimiz var - Son Dakika
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