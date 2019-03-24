Son Dakika Haberleri: Orman Haftası Kutlanıyor

Orman Haftası Kutlanıyor

58 dakika önce

Mersin'de 'Orman Haftası' kutlamaları kapsamında, 'Doğa yürüyüşü ve fidan dikim' etkinliği gerçekleştirildi.

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Mersin'de 'Orman Haftası' kutlamaları kapsamında, 'Doğa yürüyüşü ve fidan dikim' etkinliği gerçekleştirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 180. yılı ve 'Orman Haftası' kutlamaları kapsamında, Cemilli Mahallesi ile Kuyuluk Orman Deposu arasındaki ormanlık alanda, 'Doğa yürüyüşü ve fidan dikim' etkinliği düzenlendi.

Bayram havasında geçen ve Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ile kurum personeli, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, 5 kilometrelik yürüyüş güzergahı boyunca 500 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:18 Kaynak: İHA

Kuyuluk, Orman Genel Müdürlüğü, Mersin, Güncel
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