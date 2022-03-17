'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgeselinin galası yapıldı - Son Dakika
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'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgeselinin galası yapıldı

17.03.2022 17:44
'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgeselinin galası yapıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hazırlanan 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgeselinin gala gösterimi yapıldı.

TARIM ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hazırlanan 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgeselinin gala gösterimi yapıldı.

OGM Konferans Salonu'ndaki gala gösterimine; Tarım ve Orman Bakanı Yardımcıları Fatih Metin ve Akif Özkaldı ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve davetliler katıldı. Orman yangınlarıyla mücadele eden ormancıların hikayesinin Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlıklarla paralel şekilde anlatıldığı film, yarın ülke genelinde vizyona girecek.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale Zaferi'nde yaşanan ruhun ormancıların yangınlara müdahale ederken yaşadığı ruhla aynı olduğunu belirterek, "Çanakkale Savaşı'nda şehit olan ecdadımız nasıl ki ülkemizi düşman işgalinden korumak ve kurtarmak için canlarını feda etmişler; bugün şehitlerimizin canları pahasına koruyup bize teslim ettikleri vatan topraklarının yeşil örtüsünün aynı şekilde yangınlara karşı korunması, yangınlardan kurtarılması için verilen mücadeleyi birbirine çok benzetiyoruz. O gün Çanakkale Savaşı sırasında öndeki cephe arkadaşının şehit olduğunu gördüğü halde gözünü kırpmadan onun yerine çarpışan Mehmetçik neyse bugün orman yangınlarıyla mücadelede kendinden önceki arkadaşının yangında şehit olduğunu gördüğü halde bir adım geriye atmayıp yangının üzerine cesurca giden ormanın kahramanları birbirine benziyor. Bu duygudan hareketle 'Orman Vatandır' adını verdiğimiz belgeseli ortaya çıkardık. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümde, yani yarından itibaren 81 ilde yayımlanacak" dedi.


'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgeselinin galası yapıldı
'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgeselinin galası yapıldı
'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgeselinin galası yapıldı
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü için mesaj yayımladı Açıklaması TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü için mesaj yayımladı Açıklaması 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' filminin gösterimi yapıldı 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' filminin gösterimi yapıldı

Orman Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Çanakkale, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgeselinin galası yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgeselinin galası yapıldı - Son Dakika
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